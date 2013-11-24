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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:13

  бульбик написав:
  хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)

На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум


ого
только летом обычно мало акций, все зимой почему-то поднимают
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:23

О лете речь не идёт. В марте поднимут ещё учётную ставку и в апреле-мае соответственно вырастут проценты по вкладам.
бульбик
 
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  #<1 ... 60616263
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Ромасик

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