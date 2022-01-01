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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:13
бульбик написав: хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)
На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
ого
только летом обычно мало акций, все зимой почему-то поднимают
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cohan
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Додано: Суб 05 лют, 2022 13:23
О лете речь не идёт. В марте поднимут ещё учётную ставку и в апреле-мае соответственно вырастут проценты по вкладам.
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бульбик
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Додано: Суб 05 лют, 2022 14:57
бульбик написав: хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)
На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
а то і більше! адже вже наступного місяця - перегляд облікової ставки НБУ і більшість експертів схиляються до думки до однозначного росту
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Додано: Суб 05 лют, 2022 19:17
бульбик написав: хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)
На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
В аккорді 12% вже на 3 та 6 міс. Без поповнення
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Rimlyanin1
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Додано: Суб 05 лют, 2022 19:18
Rimlyanin1 написав: бульбик написав: хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)
На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
В аккорді 12% вже на 3 та 6 міс. Без поповнення
в агропросперис - 13,25 на 9 мес ежемесячно
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la9
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:15
la9 написав: Rimlyanin1 написав:
На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
В аккорді 12% вже на 3 та 6 міс. Без поповнення
в агропросперис - 13,25 на 9 мес ежемесячно[/quote]
Кто больше?
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darmet
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