RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:13

  бульбик написав:
  хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)

На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум


ого
только летом обычно мало акций, все зимой почему-то поднимают
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3733
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:23

О лете речь не идёт. В марте поднимут ещё учётную ставку и в апреле-мае соответственно вырастут проценты по вкладам.
бульбик
 
Повідомлень: 735
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:57

  бульбик написав:
  хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)

На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум


а то і більше! адже вже наступного місяця - перегляд облікової ставки НБУ і більшість експертів схиляються до думки до однозначного росту
greenozon
 
Повідомлень: 12528
З нами з: 01.06.14
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:17

Re: РВС Банк

бульбик написав:
  хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)

На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
В аккорді 12% вже на 3 та 6 міс. Без поповнення
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 391
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:18

  Rimlyanin1 написав:
бульбик написав:
  хуторянка написав:candidat
у Мони 12 "настоящие" да еще и с пополнением и "со всеми вытекающими"(не реклама)

На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
В аккорді 12% вже на 3 та 6 міс. Без поповнення

в агропросперис - 13,25 на 9 мес ежемесячно
la9
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 02.07.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:15

  la9 написав:
  Rimlyanin1 написав:На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
В аккорді 12% вже на 3 та 6 міс. Без поповнення

в агропросперис - 13,25 на 9 мес ежемесячно[/quote]
Кто больше?
darmet
 
Повідомлень: 2533
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:55

  darmet написав:
  la9 написав:
  Rimlyanin1 написав:На год сейчас закладываться под 12% нет никакого смысла. Через два-три месяца ставки будут 13-14% это минимум
В аккорді 12% вже на 3 та 6 міс. Без поповнення

в агропросперис - 13,25 на 9 мес ежемесячно

Кто больше?[/quote]
Сейчас нет никакого смысла вкладываться на 9 мес. Максимум - это 6 , а лучше 3. Ставки будут расти...
бульбик
 
Повідомлень: 735
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:05

Re: РВС Банк

  бульбик написав:Сейчас нет никакого смысла вкладываться на 9 мес. Максимум - это 6 , а лучше 3. Ставки будут расти...
будут, никто не спорит. Вот только, до тех пор, пока ставки станут, например, 14-15%, сегодняшнее депо на 13,25 заработает за 9 месяцев, вероятно, даже больше, чем будущее депо на 15%
la9
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 02.07.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, klug і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 108, 109, 110
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1095 54832
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 18:17
Alfa_Bank
Райффайзен Банк 1, 2, 3, 4, 5
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
47 1615
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 16:20
Amethyst
Банк Альянс 1 ... 144, 145, 146
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1450 351107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 15:43
chipmunk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1251)
06.02.2022 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.