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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10

  kreuz написав:
  novichok написав:А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?

Здається обом способам нічого не заважає...

уже можно? в апликухе?
keep
 
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  #<1 ... 61626364
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