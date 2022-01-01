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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10
kreuz написав: novichok написав:
А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?
Здається обом способам нічого не заважає...
уже можно? в апликухе?
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