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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10

  kreuz написав:
  novichok написав:А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?

Здається обом способам нічого не заважає...

уже можно? в апликухе?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:31

  keep написав:
  kreuz написав:
  novichok написав:А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?

Здається обом способам нічого не заважає...

уже можно? в апликухе?

Не можу перевірити, бо не маю картки, а замовити додаток не дозволяє наразі, чужу картку також не виходить додати, хоча лукап приходить і приймається, але картка так і не стає доступною. Депозити видно, проте вже існуючі, а нові може й недоробили ще...
kreuz
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kreuz Пополнять существующий с карты в приложении не дает
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:14

Re: РВС Банк

novichok написав:А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?
Ні, додаток в режимі показу. Ні депо поповнити, ні валюти не купити. Можливо колись зміниться
Rimlyanin1
 
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