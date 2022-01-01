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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:10
kreuz написав: novichok написав:
А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?
Здається обом способам нічого не заважає...
уже можно? в апликухе?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:31
keep написав: kreuz написав: novichok написав:
А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?
Здається обом способам нічого не заважає...
уже можно? в апликухе?
Не можу перевірити, бо не маю картки, а замовити додаток не дозволяє наразі, чужу картку також не виходить додати, хоча лукап приходить і приймається, але картка так і не стає доступною. Депозити видно, проте вже існуючі, а нові може й недоробили ще...
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kreuz
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:43
kreuz Пополнять существующий с карты в приложении не дает
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:14
novichok написав:А здесь как стать клиентом?
Разместить депо?
Получить карты,потом разместить онлайн депо?
Ні, додаток в режимі показу. Ні депо поповнити, ні валюти не купити. Можливо колись зміниться
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Додано: Сер 09 бер, 2022 15:41
Rws Online так и не воскресили, все так же демо, ни депозита не открыть ,ни пополнить? Ау.....представители банка!
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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