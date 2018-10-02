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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:02

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Разогревается скай банк, ветка оживается!


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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:06

  югин написав:lubopytnaya
Если клиент откроет на 2 года, а указано 0,9% от вклада, то сообтветственно он получит 0,9% годовых только за первый год

Это Вы теоретизируете? Или сами открывали через Минфин депозит на срок более года?
Лично я всегда открываю депозиты на долгосроки более года и всегда получаю бонус от Минфина за весь срок вклада, не смотря на то, что указано "0,9% от вклада".

Но ради интереса я позвонила сейчас в Минфин уточнить этот вопрос. Оператор ответила, что она не знает, почему где-то указано слово "годовых", а где-то не указано. Пообещала, что в понедельник узнает у начальства и вышлет мне на мыло официальный ответ :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 09:04

  lubopytnaya написав:
Но ради интереса я позвонила сейчас в Минфин уточнить этот вопрос. Оператор ответила, что она не знает, почему где-то указано слово "годовых", а где-то не указано. Пообещала, что в понедельник узнает у начальства и вышлет мне на мыло официальный ответ :)


На практике если не написано годовых то будет просто %% от суммы депо.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 09:07

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Aps написав:
  lubopytnaya написав:
Но ради интереса я позвонила сейчас в Минфин уточнить этот вопрос. Оператор ответила, что она не знает, почему где-то указано слово "годовых", а где-то не указано. Пообещала, что в понедельник узнает у начальства и вышлет мне на мыло официальный ответ :)


На практике если не написано годовых то будет просто %% от суммы депо.
да, это так


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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30

баланс по карте

каким образом Клиент может вычислить сумму на карте?
никому не верю
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:32

автопролонгация

каким образом Банк предоставит возможность снятия автопролонгации по действующему вкладу , в единственном отделении в Киеве пожимают плечами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:32

Клиентбанк для физлиц

Сроки исполнения
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:36

  sens написав:каким образом Клиент может вычислить сумму на карте?

По депозитной карте 1 проверка баланса в день в любом банкомате без комиссии
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:36

  sens написав:каким образом Банк предоставит возможность снятия автопролонгации по действующему вкладу , в единственном отделении в Киеве пожимают плечами

Мне сказали надо писать заявление на снятие автопролонгации и пролонгация снимается
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:00

  lubopytnaya написав:
  югин написав:lubopytnaya
Если клиент откроет на 2 года, а указано 0,9% от вклада, то сообтветственно он получит 0,9% годовых только за первый год

Это Вы теоретизируете? Или сами открывали через Минфин депозит на срок более года?
Лично я всегда открываю депозиты на долгосроки более года и всегда получаю бонус от Минфина за весь срок вклада, не смотря на то, что указано "0,9% от вклада".

Но ради интереса я позвонила сейчас в Минфин уточнить этот вопрос. Оператор ответила, что она не знает, почему где-то указано слово "годовых", а где-то не указано. Пообещала, что в понедельник узнает у начальства и вышлет мне на мыло официальный ответ :)

Офцидула прийшла на пошту...що пишуть?
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