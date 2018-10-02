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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:02
Разогревается скай банк, ветка оживается!
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Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:06
югин написав:lubopytnaya
Если клиент откроет на 2 года, а указано 0,9% от вклада, то сообтветственно он получит 0,9% годовых только за первый год
Это Вы теоретизируете? Или сами открывали через Минфин депозит на срок более года?
Лично я всегда открываю депозиты на долгосроки более года и всегда получаю бонус от Минфина за весь срок вклада, не смотря на то, что указано "0,9% от вклада".
Но ради интереса я позвонила сейчас в Минфин уточнить этот вопрос. Оператор ответила, что она не знает, почему где-то указано слово "годовых", а где-то не указано. Пообещала, что в понедельник узнает у начальства и вышлет мне на мыло официальный ответ
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 17 вер, 2018 09:07
Aps написав: lubopytnaya написав:
Но ради интереса я позвонила сейчас в Минфин уточнить этот вопрос. Оператор ответила, что она не знает, почему где-то указано слово "годовых", а где-то не указано. Пообещала, что в понедельник узнает у начальства и вышлет мне на мыло официальный ответ
На практике если не написано годовых то будет просто %% от суммы депо.
да, это так
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30
каким образом Клиент может вычислить сумму на карте?
никому не верю
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:32
каким образом Банк предоставит возможность снятия автопролонгации по действующему вкладу , в единственном отделении в Киеве пожимают плечами
никому не верю
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:32
Сроки исполнения
никому не верю
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:36
sens написав:
каким образом Клиент может вычислить сумму на карте?
По депозитной карте 1 проверка баланса в день в любом банкомате без комиссии
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:36
sens написав:
каким образом Банк предоставит возможность снятия автопролонгации по действующему вкладу , в единственном отделении в Киеве пожимают плечами
Мне сказали надо писать заявление на снятие автопролонгации и пролонгация снимается
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:00
lubopytnaya написав: югин написав:lubopytnaya
Если клиент откроет на 2 года, а указано 0,9% от вклада, то сообтветственно он получит 0,9% годовых только за первый год
Это Вы теоретизируете? Или сами открывали через Минфин депозит на срок более года?
Лично я всегда открываю депозиты на долгосроки более года и всегда получаю бонус от Минфина за весь срок вклада, не смотря на то, что указано "0,9% от вклада".
Но ради интереса я позвонила сейчас в Минфин уточнить этот вопрос. Оператор ответила, что она не знает, почему где-то указано слово "годовых", а где-то не указано. Пообещала, что в понедельник узнает у начальства и вышлет мне на мыло официальный ответ
Офцидула прийшла на пошту...що пишуть?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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