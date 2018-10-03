|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:10
Выбор между Скайбанком и Форвардом, где лучше разместить гривну на полгодика? Кто-то знает, кому принадлежит сейчас Скай?
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:44
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Всё есть на сайте!
Бабаєв Аріф Громадянство: Казахстан;
місце проживання: Казахстан, м.Алмати
Участь особи в банку 99,4409 %
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
|