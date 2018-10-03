RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:10

Выбор между Скайбанком и Форвардом, где лучше разместить гривну на полгодика? Кто-то знает, кому принадлежит сейчас Скай?
ishvara
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 09.12.12
Подякував: 135 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:44

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Всё есть на сайте!
Бабаєв Аріф Громадянство: Казахстан;
місце проживання: Казахстан, м.Алмати
Участь особи в банку 99,4409 %
https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... 010118.pdf
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 09.09.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6180, 6181, 6182
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
61818 7785156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 00:16
ol_zy
ВТБ Банк 1 ... 1323, 1324, 1325
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13245 2568418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 23:43
Diman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3181, 3182, 3183
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31821 3962967
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 21:29
акет

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61819)
04.10.2018 01:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.