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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:10

Выбор между Скайбанком и Форвардом, где лучше разместить гривну на полгодика? Кто-то знает, кому принадлежит сейчас Скай?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:44

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Всё есть на сайте!
Бабаєв Аріф Громадянство: Казахстан;
місце проживання: Казахстан, м.Алмати
Участь особи в банку 99,4409 %
https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... 010118.pdf
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:00

  ishvara написав:Выбор между Скайбанком и Форвардом, где лучше разместить гривну на полгодика? Кто-то знает, кому принадлежит сейчас Скай?


Чем играться с непонятным банком - Земельный капитал, Монобанк,Альянс... ну тут щаз ещё знатоки подскажут варианты
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:58

[*]бульбик Форвард тоже не рассматривается?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:06

ishvara

Почитайте отчётность и вы поймете, что у него большие проблемы - он сжирает сам себя
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:57

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Получайте 16% годовых на остаток средств на Сберегательной карте от Sky Bank
https://minfin.com.ua/2018/10/10/35210352/
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:02

  югин написав:Получайте 16% годовых на остаток средств на Сберегательной карте от Sky Bank
https://minfin.com.ua/2018/10/10/35210352/

16% годовых на минимальный в течение месяца остаток средств.
В Фарса по Депозитці немає таких обмежень.
Але аХція 16% на залишок в Фарса лише до кінця жовтня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25670
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:07

  Квесторе_поверніться написав:
  югин написав:Получайте 16% годовых на остаток средств на Сберегательной карте от Sky Bank
https://minfin.com.ua/2018/10/10/35210352/

16% годовых на минимальный в течение месяца остаток средств.
В Фарса по Депозитці немає таких обмежень.
Але аХція 16% на залишок в Фарса лише до кінця жовтня.

Ну и по всем картам у них абонка 10грн за СМС-инфо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:09

Сlientage, абонка за СМС не відключається в БабаЯ?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25670
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:16

  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, абонка за СМС не відключається в БабаЯ?

Неа
Там еще есть 5грн за изменение лимитов по карте, а на инет лимит по умолчанию - 1000грн :)
Саппорт пока не знает как установить лимит раз и навсегда на инет, например, на 100К :)
Бум обучать?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3456>
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