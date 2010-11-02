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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:10
Выбор между Скайбанком и Форвардом, где лучше разместить гривну на полгодика? Кто-то знает, кому принадлежит сейчас Скай?
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:44
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Всё есть на сайте!
Бабаєв Аріф Громадянство: Казахстан;
місце проживання: Казахстан, м.Алмати
Участь особи в банку 99,4409 %
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:00
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:06
ishvara
Почитайте отчётность и вы поймете, что у него большие проблемы - он сжирает сам себя
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:57
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Получайте 16% годовых на остаток средств на Сберегательной карте от Sky Bank
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:02
16% годовых на минимальный в течение месяца остаток средств.
В Фарса по Депозитці немає таких обмежень.
Але аХція 16% на залишок в Фарса лише до кінця жовтня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:07
Ну и по всем картам у них абонка 10грн за СМС-инфо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:09
Сlientage, абонка за СМС не відключається в БабаЯ?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:16
Неа
Там еще есть 5грн за изменение лимитов по карте, а на инет лимит по умолчанию - 1000грн
Саппорт пока не знает как установить лимит раз и навсегда на инет, например, на 100К
Бум обучать?
... делайте хоть что-нибудь!
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