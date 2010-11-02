Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Ну і щіпачі.
А в відділенні за заявою ліміти не виставлять як в Шаромиги?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:22
Ну і щіпачі.
А в відділенні за заявою ліміти не виставлять як в Шаромиги?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:31
Такие типа "модные" и "современные", а 5 грн за "изменение лимитов"?
Походу ребрендинг только внешний, а начинка осталась прежней
Подождём, пока научатся менять лимиты бесплатно, запустят функциональный банкинг, расширят региональную сеть и/или дистанционное обслуживание, придумают интересных заманух - и тогда можно рассматривать это заведение.
Походу весь бюджет слили на новый сайт
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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