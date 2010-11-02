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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:22

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, абонка за СМС не відключається в БабаЯ?

Неа
Там еще есть 5грн за изменение лимитов по карте, а на инет лимит по умолчанию - 1000грн :)
Саппорт пока не знает как установить лимит раз и навсегда на инет, например, на 100К :)
Бум обучать?

Ну і щіпачі.
А в відділенні за заявою ліміти не виставлять як в Шаромиги?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:31

Такие типа "модные" и "современные", а 5 грн за "изменение лимитов"? :)
Походу ребрендинг только внешний, а начинка осталась прежней

Подождём, пока научатся менять лимиты бесплатно, запустят функциональный банкинг, расширят региональную сеть и/или дистанционное обслуживание, придумают интересных заманух - и тогда можно рассматривать это заведение.

Походу весь бюджет слили на новый сайт :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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