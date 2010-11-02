Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:08
Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22
даёшь интернет-банкинг до ноября!
никому не верю
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22
Це приклад для інших банок.
Коли завітаєте в західний регіон...зокрема до Львова?
Ми Вас тут з нетерпінням чекаєм...
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 01 лис, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:50
Спасибо. Жду когда появитесь в Запорожье. Или возможность оформить карты, депозиты дистанционно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:56
Бабайбанка перетворюється в центрову.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:19
а срайбанка як живе?
+50грн !
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