RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:08

Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими :wink:
pr_skybank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22

  pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими :wink:
даёшь интернет-банкинг до ноября!
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11081
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22

  pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими :wink:

Це приклад для інших банок.
Коли завітаєте в західний регіон...зокрема до Львова?
Ми Вас тут з нетерпінням чекаєм...
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 01 лис, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26005
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:50

  pr_skybank написав:Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими

Спасибо. Жду когда появитесь в Запорожье. Или возможность оформить карты, депозиты дистанционно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6441
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4294 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:56

  Вкладчик1234 написав:
  pr_skybank написав:Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими

Спасибо. Жду когда появитесь в Запорожье. Или возможность оформить карты, депозиты дистанционно

Бабайбанка перетворюється в центрову. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26005
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:19

а срайбанка як живе?
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3278
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:36

  pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими :wink:

не открываются тарифы по сберегательной карте
J
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, liliya_logical, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1083, 1084, 1085
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10844 1577088
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 18:18
wolt450
Альфа-Банк 1 ... 6325, 6326, 6327
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63268 7908093
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 17:59
Annet_
Універсал (Universal Bank) 1 ... 556, 557, 558
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5577 1346586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 17:49
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9845)
01.11.2018 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.