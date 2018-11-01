Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими
pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими
pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими
Це приклад для інших банок. Коли завітаєте в західний регіон...зокрема до Львова? Ми Вас тут з нетерпінням чекаєм...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
pr_skybank написав:Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими
Спасибо. Жду когда появитесь в Запорожье. Или возможность оформить карты, депозиты дистанционно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання щодо тарифів за картками. Менш ніж за місяць, з 26 листопада, набирають чинності оновлені, лояльні тарифні пакети. Серед нових можливостей: безкоштовна зміна лімітів за всіма картками та підвищені рекомендовані ліміти на розрахунки в Інтернеті та мережі торговельних центрів. Завдяки вам ми стаємо кращими
pr_skybank написав:Вкладчик1234 Спасибо за внимание к продуктам Sky Bank. В части тарифов по Сберегательной карте: услуги изменения лимитов и sms-информирования, действительно, сейчас платные (10 грн за изменение лимита посредством контакт-центра банка и 10 грн/мес. за услугу sms-информирования). В то же время, бесплатное открытие и обслуживание Сберегательной карты, а главное - 16% годовых на остаток средств с лихвой компенсируют вышеперечисленные расходы. Также sms-информирование не является обязательным сервисом и подключается только по запросу клиента. Оперативно информируем об изменениях на нашем сайте https://www.sky.bank/ua