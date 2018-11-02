Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:46
Де звітність банки за 3 квартал року 2018?
https://www.sky.bank/ru/documents
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:02
нащо
вам % чи шашечки
якщо треба їхати,то скай не файна банка
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52
J уже вроде работают все тарифы, заходила вечером и было ок.
Aquarius
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П'ят 02 лис, 2018 18:14 Фантом
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