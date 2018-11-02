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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:46

Де звітність банки за 3 квартал року 2018?
https://www.sky.bank/ru/documents
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:02

  Квесторе_поверніться написав:Де звітність банки за 3 квартал року 2018?
https://www.sky.bank/ru/documents

нащо :mrgreen:
вам % чи шашечки :?:
якщо треба їхати,то скай не файна банка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52

J уже вроде работают все тарифы, заходила вечером и было ок.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:50

  Aquarius написав:J уже вроде работают все тарифы, заходила вечером и было ок.


выложите еще тарифы которые будут действовать з 26 листопада
J
 
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