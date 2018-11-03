Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:46
Де звітність банки за 3 квартал року 2018?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:02
нащо
вам % чи шашечки
якщо треба їхати,то скай не файна банка
никому не верю
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:50
Додано: Нед 04 лис, 2018 00:36
А де мона удаленно глянуть деподоговор?
Я мечтаю забежать в отделение на Гончара(Киев), открыть депосчет 2630хх, карту типа Депозитной или Ощадной и в течение 3..5ч закинуть безналом (СЭПом) на 2630хх пару лимончикофф из нескольких ИБ др. банок. Могу даж не сразу, а в течение недельки забрать деподоговор после пополняшек, хай побудет некоторое время под залогом
Предусмотрена у вас такая возможность?
Некоторые банки позволяют делать такое удаленное первичное наполнение депозита до 5..10 рабочих дней
ПС.
Типа: В акции принимают участие все срочные вклады банка. Но мало ли ЧО?
ППС.
... делайте хоть что-нибудь!
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