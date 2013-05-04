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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:46

Де звітність банки за 3 квартал року 2018?
https://www.sky.bank/ru/documents
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:02

  Квесторе_поверніться написав:Де звітність банки за 3 квартал року 2018?
https://www.sky.bank/ru/documents

нащо :mrgreen:
вам % чи шашечки :?:
якщо треба їхати,то скай не файна банка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52

J уже вроде работают все тарифы, заходила вечером и было ок.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:50

  Aquarius написав:J уже вроде работают все тарифы, заходила вечером и было ок.


выложите еще тарифы которые будут действовать з 26 листопада
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:36

  pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання...

А де мона удаленно глянуть деподоговор?
Я мечтаю забежать в отделение на Гончара(Киев), открыть депосчет 2630хх, карту типа Депозитной или Ощадной и в течение 3..5ч закинуть безналом (СЭПом) на 2630хх пару лимончикофф из нескольких ИБ др. банок. Могу даж не сразу, а в течение недельки забрать деподоговор после пополняшек, хай побудет некоторое время под залогом :wink: :wink:
Предусмотрена у вас такая возможность?
Некоторые банки позволяют делать такое удаленное первичное наполнение депозита до 5..10 рабочих дней :idea:

ПС. Новогодний с доходностью 18,5% участвует в акции от МинФина?
Типа: В акции принимают участие все срочные вклады банка. Но мало ли ЧО? :wink:

ППС. ИБ прикольный у вас, ещё доисторический, но современный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:32

  clientage написав:
  pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання...

А де мона удаленно глянуть деподоговор?

приложение 4 к публичному договору, смотрите на сайте.

Я мечтаю забежать в отделение на Гончара(Киев), открыть депосчет 2630хх, карту типа Депозитной или Ощадной и в течение 3..5ч закинуть безналом (СЭПом) на 2630хх пару лимончикофф из нескольких ИБ др. банок. Могу даж не сразу, а в течение недельки забрать деподоговор после пополняшек, хай побудет некоторое время под залогом :wink: :wink:
Предусмотрена у вас такая возможность?

подождите чуть-чуть, и будет вам счастье.

Некоторые банки позволяют делать такое удаленное первичное наполнение депозита до 5..10 рабочих дней :idea:

ПС. Новогодний с доходностью 18,5% участвует в акции от МинФина?
Типа: В акции принимают участие все срочные вклады банка. Но мало ли ЧО? :wink:

Новогодний - это ж тоже срочный, почему нет собственно?!

ППС. ИБ прикольный у вас, ещё доисторический, но современный :)
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:59

Код 3д - буквы и цифры - в редких банках такое бывает
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:46

  Aquarius написав:
  clientage написав:А де мона удаленно глянуть деподоговор?
приложение 4 к публичному договору, смотрите на сайте.

Глянул. Там ток анкета по сути дела

А вот условия внесения суммы вклада есть в ДКБО
4.5.1. Вкладник передає Банку кошти – Вклад в день підписання Угоди-Заяви (Додаток № 4) шляхом внесення їх готівкою до каси Банку або шляхом безготівкового перерахування з рахунку на Вкладний (депозитний) рахунок, який відкривається Банком.
Плохо :( Было бы здорово дать клиенту 2..3 банк. дня на внесение суммы клада безналом.
Др. вар-т. Открыть текущий/карточный счет и аккумулировать там б/н средства для вклада, а потом через ИБ банки открыть депо пока недоступен :wink:

ПС. Описку в ДКБО нашел: ни к селу ни к городу. Думаю удалить нуна этот набор буХв из ДКБО :)
4.5.13.2. Нараховування процентів здійснюється Банком починаючи з 26 числа щомісячно (в залежності від виду обраного Клієнтом Продукту Банку).
...причем п.4.5.13.1. вааще нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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