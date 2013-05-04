Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

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pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання...
А де мона удаленно глянуть деподоговор? Я мечтаю забежать в отделение на Гончара(Киев), открыть депосчет 2630хх, карту типа Депозитной или Ощадной и в течение 3..5ч закинуть безналом (СЭПом) на 2630хх пару лимончикофф из нескольких ИБ др. банок. Могу даж не сразу, а в течение недельки забрать деподоговор после пополняшек, хай побудет некоторое время под залогом Предусмотрена у вас такая возможность? Некоторые банки позволяют делать такое удаленное первичное наполнение депозита до 5..10 рабочих дней
pr_skybank написав:Вкладчик1234 Sky Bank врахував ваші побажання...
А де мона удаленно глянуть деподоговор?
приложение 4 к публичному договору, смотрите на сайте.
Я мечтаю забежать в отделение на Гончара(Киев), открыть депосчет 2630хх, карту типа Депозитной или Ощадной и в течение 3..5ч закинуть безналом (СЭПом) на 2630хх пару лимончикофф из нескольких ИБ др. банок. Могу даж не сразу, а в течение недельки забрать деподоговор после пополняшек, хай побудет некоторое время под залогом Предусмотрена у вас такая возможность?
подождите чуть-чуть, и будет вам счастье.
Некоторые банки позволяют делать такое удаленное первичное наполнение депозита до 5..10 рабочих дней
clientage написав:А де мона удаленно глянуть деподоговор?
приложение 4 к публичному договору, смотрите на сайте.
Глянул. Там ток анкета по сути дела
А вот условия внесения суммы вклада есть в ДКБО 4.5.1. Вкладник передає Банку кошти – Вклад в день підписання Угоди-Заяви (Додаток № 4) шляхом внесення їх готівкою до каси Банку або шляхом безготівкового перерахування з рахунку на Вкладний (депозитний) рахунок, який відкривається Банком. Плохо Было бы здорово дать клиенту 2..3 банк. дня на внесение суммы клада безналом. Др. вар-т. Открыть текущий/карточный счет и аккумулировать там б/н средства для вклада, а потом через ИБ банки открыть депо пока недоступен
ПС. Описку в ДКБО нашел: ни к селу ни к городу. Думаю удалить нуна этот набор буХв из ДКБО
4.5.13.2. Нараховування процентів здійснюється Банком починаючи з 26 числа щомісячно (в залежності від виду обраного Клієнтом Продукту Банку).