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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:41
Дякую. Глянув.
Відбулась повна трансформація кредитного портфеля.
Якісь активи маломаржинальні в банці і резервуються паршиво.
В чому причина?
З позитивів почали економити на адмінвитратах - не живуть на широку ногу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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