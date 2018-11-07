Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Дякую. Глянув. Відбулась повна трансформація кредитного портфеля. Якісь активи маломаржинальні в банці і резервуються паршиво. В чому причина? З позитивів почали економити на адмінвитратах - не живуть на широку ногу.
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pr_skybank написав:J Здравствуйте. С изменениями в тарифных пакетах можно ознакомиться здесь https://www.sky.bank/ua/inform-client-l ... ff_package На странице карточных продуктов тарифные пакеты будут размещены 26.11.2018 г., когда они официально вступят в силу. Если есть вопросы, обращайтесь
Три вопроса к Вам . прошу уточнить когда физлицу будет доступен ИБ,отмена лонгации вклада и сберегательная карта?