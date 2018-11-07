RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:41

  pr_skybank написав:Квесторе_поверніться Добрий день. Проміжна фінансова звітність банку за 3 квартал https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... 18Zvit.pdf

Дякую. Глянув.
Відбулась повна трансформація кредитного портфеля.
Якісь активи маломаржинальні в банці і резервуються паршиво.
В чому причина?
З позитивів почали економити на адмінвитратах - не живуть на широку ногу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26133
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:06

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Чи планує банк розширити мережу банку? Картки можна оформити дистанційно з доставкою?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 05:52

  pr_skybank написав:J Здравствуйте. С изменениями в тарифных пакетах можно ознакомиться здесь https://www.sky.bank/ua/inform-client-l ... ff_package На странице карточных продуктов тарифные пакеты будут размещены 26.11.2018 г., когда они официально вступят в силу. Если есть вопросы, обращайтесь ;)

Три вопроса к Вам . прошу уточнить когда физлицу будет доступен ИБ,отмена лонгации вклада и сберегательная карта?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11100
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Surz, Tegularius і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1374, 1375, 1376
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13751 2618588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 07:09
Tegularius
Альфа-Банк 1 ... 6358, 6359, 6360
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63595 7936599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 06:44
anikola13
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3244, 3245, 3246
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32453 4017873
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 06:09
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.