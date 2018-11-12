Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Дякую. Глянув. Відбулась повна трансформація кредитного портфеля. Якісь активи маломаржинальні в банці і резервуються паршиво. В чому причина? З позитивів почали економити на адмінвитратах - не живуть на широку ногу.
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pr_skybank написав:J Здравствуйте. С изменениями в тарифных пакетах можно ознакомиться здесь https://www.sky.bank/ua/inform-client-l ... ff_package На странице карточных продуктов тарифные пакеты будут размещены 26.11.2018 г., когда они официально вступят в силу. Если есть вопросы, обращайтесь
Три вопроса к Вам . прошу уточнить когда физлицу будет доступен ИБ,отмена лонгации вклада и сберегательная карта?
pr_skybank написав:J Здравствуйте. С изменениями в тарифных пакетах можно ознакомиться здесь https://www.sky.bank/ua/inform-client-l ... ff_package На странице карточных продуктов тарифные пакеты будут размещены 26.11.2018 г., когда они официально вступят в силу. Если есть вопросы, обращайтесь
Три вопроса к Вам . прошу уточнить когда физлицу будет доступен ИБ,отмена лонгации вклада и сберегательная карта?
ИБ - в настоящее время клиентам доступна только ограниченная функциональность на сайте банка, но в самом ближайшем будущем будет доступен для использования и основной функционал, как для PC версии, так и для мобильного приложения.
Отмена лонгации вклада - можно выполнить через контактный центр. В чем у вас сложность?
J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.
Aquarius написав:J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.
у СберКарты есть один неприятный момент. Там %% начисляются только на мин. сумму остатка(тело), которое пролежало недвижимой с начала месяца. Если были снятия в середине мес, то тело уменьшается, а если приходы, то тело в текущем мес НЕизменяется. Вообщем СберКарту нуна пополнять в конце предыдущего мес, и цельный мес не трогать Предлагаю ввести начисление %% на ежедневный остаток, мона и дифффференц-но. Например, до 5К -- 10%, от 5К -- 16%
Aquarius написав:J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.
у СберКарты есть один неприятный момент. Там %% начисляются только на мин. сумму остатка(тело), которое пролежало недвижимой с начала месяца. Если были снятия в середине мес, то тело уменьшается, а если приходы, то тело в текущем мес НЕизменяется. Вообщем СберКарту нуна пополнять в конце предыдущего мес, и цельный мес не трогать Предлагаю ввести начисление %% на ежедневный остаток, мона и дифффференц-но. Например, до 5К -- 10%, от 5К -- 16%
СМС відключається? Які рухи кощтів по картці порушують неактивність?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.