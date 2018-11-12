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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:41

  pr_skybank написав:Квесторе_поверніться Добрий день. Проміжна фінансова звітність банку за 3 квартал https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... 18Zvit.pdf

Дякую. Глянув.
Відбулась повна трансформація кредитного портфеля.
Якісь активи маломаржинальні в банці і резервуються паршиво.
В чому причина?
З позитивів почали економити на адмінвитратах - не живуть на широку ногу.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:06

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Чи планує банк розширити мережу банку? Картки можна оформити дистанційно з доставкою?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 05:52

  pr_skybank написав:J Здравствуйте. С изменениями в тарифных пакетах можно ознакомиться здесь https://www.sky.bank/ua/inform-client-l ... ff_package На странице карточных продуктов тарифные пакеты будут размещены 26.11.2018 г., когда они официально вступят в силу. Если есть вопросы, обращайтесь ;)

Три вопроса к Вам . прошу уточнить когда физлицу будет доступен ИБ,отмена лонгации вклада и сберегательная карта?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:55

  sens написав: Три вопроса к Вам . прошу уточнить когда физлицу будет доступен ИБ,отмена лонгации вклада и сберегательная карта?

да,
звонили из банка предлагали депозит,
я говорю "хочу сберегательную карту",
а они говорят "у нас нет такой" :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:37

tarasum мы работаем над этим вопросом, надеемся вас скоро порадовать!
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:54

  sens написав:
  pr_skybank написав:J Здравствуйте. С изменениями в тарифных пакетах можно ознакомиться здесь https://www.sky.bank/ua/inform-client-l ... ff_package На странице карточных продуктов тарифные пакеты будут размещены 26.11.2018 г., когда они официально вступят в силу. Если есть вопросы, обращайтесь ;)

Три вопроса к Вам . прошу уточнить когда физлицу будет доступен ИБ,отмена лонгации вклада и сберегательная карта?



ИБ - в настоящее время клиентам доступна только ограниченная функциональность на сайте банка, но в самом ближайшем будущем будет доступен для использования и основной функционал, как для PC версии, так и для мобильного приложения.

Отмена лонгации вклада - можно выполнить через контактный центр. В чем у вас сложность?

Сберегательная карта - продукт выпускается с начала октября 2018 (https://www.sky.bank/ru/pack-card).
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 15:57

J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:09

  Aquarius написав:J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.

у СберКарты есть один неприятный момент.
Там %% начисляются только на мин. сумму остатка(тело), которое пролежало недвижимой с начала месяца. Если были снятия в середине мес, то тело уменьшается, а если приходы, то тело в текущем мес НЕизменяется. Вообщем СберКарту нуна пополнять в конце предыдущего мес, и цельный мес не трогать
Предлагаю ввести начисление %% на ежедневный остаток, мона и дифффференц-но. Например, до 5К -- 10%, от 5К -- 16% :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:16

  clientage написав:5К -- 10%, от 5К -- 16%

Да пора уже перебить 17%.
Но, даже Моня своим "дискриминационным" не шмогла.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:24

  clientage написав:
  Aquarius написав:J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.

у СберКарты есть один неприятный момент.
Там %% начисляются только на мин. сумму остатка(тело), которое пролежало недвижимой с начала месяца. Если были снятия в середине мес, то тело уменьшается, а если приходы, то тело в текущем мес НЕизменяется. Вообщем СберКарту нуна пополнять в конце предыдущего мес, и цельный мес не трогать
Предлагаю ввести начисление %% на ежедневный остаток, мона и дифффференц-но. Например, до 5К -- 10%, от 5К -- 16% :idea:

СМС відключається?
Які рухи кощтів по картці порушують неактивність?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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