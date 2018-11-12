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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:34

  wig написав:
  clientage написав:5К -- 10%, от 5К -- 16%

Да пора уже перебить 17%.
Но, даже Моня своим "дискриминационным" не шмогла.

Ага, оказалось, шо у нас смарт-спортсменафф полно :)

А расширять отд-я совсем необязательно. Хай лучше на удаленное обслуживания делают ударение, эт если для ритейла (физлиц). Щас БанкАйДи запустят для всех. Свой МФО есть, теперь нужен нормальный вэб-ИБ и апликуха. Для психов мона деподоговора слать НовойПочтой (+30..40грн с психа :))
Осталось установить лояльные ставки/условия и алга :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:37

  clientage написав:А расширять отд-я совсем необязательно. Хай лучше на удаленное обслуживания делают ударение, эт если для ритейла (физлиц).

Согласен на счет отделений - триумфальное шествие КоКо тому пример.
Востаннє редагувалось wig в Пон 12 лис, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:38

  clientage написав:
  wig написав:
  clientage написав:5К -- 10%, от 5К -- 16%

Да пора уже перебить 17%.
Но, даже Моня своим "дискриминационным" не шмогла.

Ага, оказалось, шо у нас смарт-спортсменафф полно :)

А расширять отд-я совсем необязательно. Хай лучше на удаленное обслуживания делают ударение, эт если для ритейла (физлиц). Щас БанкАйДи запустят для всех. Свой МФО есть, теперь нужен нормальный вэб-ИБ и апликуха. Для психов мона деподоговора слать НовойПочтой (+30..40грн с психа :))
Осталось установить лояльные ставки/условия и алга :)

Слід банкам продумати технологію відкриття рахунків з використанням цифрового підпису.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 16:39

  Квесторе_поверніться написав:Слід банкам продумати технологію відкриття рахунків з використанням цифрового підпису.

Так, вроде, со следующего года обещают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:06

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Aquarius написав:J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.

у СберКарты есть один неприятный момент.
Там %% начисляются только на мин. сумму остатка(тело), которое пролежало недвижимой с начала месяца. Если были снятия в середине мес, то тело уменьшается, а если приходы, то тело в текущем мес НЕизменяется. Вообщем СберКарту нуна пополнять в конце предыдущего мес, и цельный мес не трогать
Предлагаю ввести начисление %% на ежедневный остаток, мона и дифффференц-но. Например, до 5К -- 10%, от 5К -- 16% :idea:

СМС відключається?
Які рухи кощтів по картці порушують неактивність?


СМС відключається?

В любом карточном продукте СМС подключается опционально на стадии открытия.

Які рухи кощтів по картці порушують неактивність?

Снятие наличных, операции покупки в торговой сети, переводы и платежи с использованием карты (счета).
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:14

  clientage написав:
  Aquarius написав:J Продукт "Сберегательная карта" доступен с начала октября 2018, возможно произошло какое-то недопонимание при разговоре, человеческий фактор случается, так что с удовольствием выпустим вам такой продукт, обращайтесь в отделение банка в Киеве или Харькове.

у СберКарты есть один неприятный момент.
Там %% начисляются только на мин. сумму остатка(тело), которое пролежало недвижимой с начала месяца. Если были снятия в середине мес, то тело уменьшается, а если приходы, то тело в текущем мес НЕизменяется. Вообщем СберКарту нуна пополнять в конце предыдущего мес, и цельный мес не трогать
Предлагаю ввести начисление %% на ежедневный остаток, мона и дифффференц-но. Например, до 5К -- 10%, от 5К -- 16% :idea:


На остаток начисляется довольно высокий процент - 16%, даже учитывая то, что на минимальный остаток, при этом с карты можно снимать наличные, совершать операции покупки без ограничений, так что все честно :). Но мы усовершенствуем наши продукты, в будущем постараемся учесть и ваши пожелания.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:29

Aquarius, колись в банці Глобус була така картка як Ваша Ощадна і називалася Відсоточка, яку вдосконалили до Відсоточки+.
А якими каналами це опціональне підключення СМС відмінити?
Дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Aquarius Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:00

  Stringer написав:Aquarius Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?

нет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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