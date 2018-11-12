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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:25
Aquarius написав: Stringer написав:Aquarius
Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?
Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.
"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:30
clientage написав: Aquarius написав: Stringer написав:Aquarius
Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?
Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.
"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?
Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:51
Цікаво - депо розміром понд відкрили в гривні, а от купували бакси для нього двома траншами, щоб були менші за 150тис для фінмону
депо кажуть фінмону нецікаве...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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