RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:25

  Aquarius написав:
  Stringer написав:Aquarius Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?


Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.

"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26226
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2090 раз.
Подякували: 2976 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:30

  clientage написав:
  Aquarius написав:
  Stringer написав:Aquarius Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?


Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.

"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?



Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.
Aquarius
 
Повідомлень: 9
З нами з: 02.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:51

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Цікаво - депо розміром понд відкрили в гривні, а от купували бакси для нього двома траншами, щоб були менші за 150тис для фінмону ;) депо кажуть фінмону нецікаве...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7978
З нами з: 15.04.09
Подякував: 386 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cler, sliva_nikolay, speedsx, Stringer, varlo, практик і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1554, 1555, 1556
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15551 2213664
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 20:15
Stringer
ВТБ Банк 1 ... 1407, 1408, 1409
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14088 2650743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 20:07
abc111
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3262, 3263, 3264
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32631 4030876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 19:34
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15552)
12.11.2018 20:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.