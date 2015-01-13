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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:25
Aquarius написав: Stringer написав:Aquarius
Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?
Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.
"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:30
clientage написав: Aquarius написав: Stringer написав:Aquarius
Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?
Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.
"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?
Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:51
Цікаво - депо розміром понд відкрили в гривні, а от купували бакси для нього двома траншами, щоб були менші за 150тис для фінмону
депо кажуть фінмону нецікаве...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Вів 13 лис, 2018 09:47
Квесторе_поверніться написав:Aquarius
, колись в банці Глобус була така картка як Ваша Ощадна і називалася Відсоточка, яку вдосконалили до Відсоточки+.
А якими каналами це опціональне підключення СМС відмінити?
Дякую за інфо.
пока только с помощью заявления в отделении, но надеюсь, что в скором времени сможем делать это через контактный центр.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:47
Aquarius написав:
Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.
А если не пополнил в день открытия карты, то нужно чтобы сумма провелась по счету до первого числа нового месяца, чтоб за месяц % шли? А еси я 10 числа след. месяца пополню, то % за весь месяц не будет?
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:52
Шо воно за банка, десь нарили мій номер, запрошували на депо)
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