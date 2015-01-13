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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:25

  Aquarius написав:
  Stringer написав:Aquarius Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?


Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.

"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:30

  clientage написав:
  Aquarius написав:
  Stringer написав:Aquarius Если карту получить 15 ноября и тут же внести на нее деньги, то за ноябрь будет начислено 0%?


Если тут же внести средства, но сумма пойдет в рассчет. А вот если например, сегодня открыть карту, а деньги зачислить завтра, то система возьмет в рассчет нулевой остаток, и % не начислятся.

"тут же" -- это через кассу или мона по б/н до конца опердня?



Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:51

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Цікаво - депо розміром понд відкрили в гривні, а от купували бакси для нього двома траншами, щоб були менші за 150тис для фінмону ;) депо кажуть фінмону нецікаве...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 09:47

  Квесторе_поверніться написав:Aquarius, колись в банці Глобус була така картка як Ваша Ощадна і називалася Відсоточка, яку вдосконалили до Відсоточки+.
А якими каналами це опціональне підключення СМС відмінити?
Дякую за інфо.


пока только с помощью заявления в отделении, но надеюсь, что в скором времени сможем делать это через контактный центр.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:47

  Aquarius написав:Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.

А если не пополнил в день открытия карты, то нужно чтобы сумма провелась по счету до первого числа нового месяца, чтоб за месяц % шли? А еси я 10 числа след. месяца пополню, то % за весь месяц не будет?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:52

Шо воно за банка, десь нарили мій номер, запрошували на депо)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:24

  chipmunk написав:Цікаво - депо розміром понд відкрили в гривні, а от купували бакси для нього двома траншами, щоб були менші за 150тис для фінмону ;) депо кажуть фінмону нецікаве...

Так ви депозит вiдкривали в гривнi чи в доларах? Якщо в доларах, то як перевищили лiмiт НБУ екв. 150 тис.грн.чи ви робили валютообмiн на декiлькох осiб?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:06

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

В гривні, для цього продав бакси
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:38

  chipmunk написав:В гривні, для цього продав бакси

А, ясно. Звикла в банках купувати валюту, а не навпаки, тому думки в iнший бiк. ))
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