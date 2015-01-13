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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:03
С 26.11. будет бесплатно
Яша написав:Aquarius
Увеличение лимитов авторизации только платное или тоже можно заявлением в отделении при открытии сбер карты нв постоянной основе?
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