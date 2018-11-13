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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:03
С 26.11. будет бесплатно
Яша написав:Aquarius
Увеличение лимитов авторизации только платное или тоже можно заявлением в отделении при открытии сбер карты нв постоянной основе?
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:32
demichh написав: Aquarius написав:
Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.
А если не пополнил в день открытия карты, то нужно чтобы сумма провелась по счету до первого числа нового месяца, чтоб за месяц % шли? А еси я 10 числа след. месяца пополню, то % за весь месяц не будет?
Не совсем такая логика. Для расчёта % как база используются ежедневные остатки на счете, которые образовались на конец банковского дня, в течение месяца. Среди ежедневных остатков для расчёта % используется сумма наименьшего остатка. Если в течение расчётного периода, в какой-то день на счете был нулевой остаток на конец банковского дня, то начисления % не будет.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:36
Яша написав:Aquarius
Увеличение лимитов авторизации только платное или тоже можно заявлением в отделении при открытии сбер карты нв постоянной основе?
С 26.11.18 увеличение лимитов через контакт центр будет осуществляться безоплатно, сейчас лимит можно увеличить на постоянной основе только через отделение банка.
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