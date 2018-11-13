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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:03

  Яша написав:Aquarius
Увеличение лимитов авторизации только платное или тоже можно заявлением в отделении при открытии сбер карты нв постоянной основе?

С 26.11. будет бесплатно
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:32

  demichh написав:
  Aquarius написав:Да, вы правильно указали замечание - все, что перечислится/пополнится до конца операционного дня пойдет в рассчет остатка.

А если не пополнил в день открытия карты, то нужно чтобы сумма провелась по счету до первого числа нового месяца, чтоб за месяц % шли? А еси я 10 числа след. месяца пополню, то % за весь месяц не будет?


Не совсем такая логика. Для расчёта % как база используются ежедневные остатки на счете, которые образовались на конец банковского дня, в течение месяца. Среди ежедневных остатков для расчёта % используется сумма наименьшего остатка. Если в течение расчётного периода, в какой-то день на счете был нулевой остаток на конец банковского дня, то начисления % не будет.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:36

  Яша написав:Aquarius
Увеличение лимитов авторизации только платное или тоже можно заявлением в отделении при открытии сбер карты нв постоянной основе?



С 26.11.18 увеличение лимитов через контакт центр будет осуществляться безоплатно, сейчас лимит можно увеличить на постоянной основе только через отделение банка.
Aquarius
 
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