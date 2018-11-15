Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

С 26.11. будет бесплатно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:03
С 26.11. будет бесплатно
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:32
Не совсем такая логика. Для расчёта % как база используются ежедневные остатки на счете, которые образовались на конец банковского дня, в течение месяца. Среди ежедневных остатков для расчёта % используется сумма наименьшего остатка. Если в течение расчётного периода, в какой-то день на счете был нулевой остаток на конец банковского дня, то начисления % не будет.
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:36
С 26.11.18 увеличение лимитов через контакт центр будет осуществляться безоплатно, сейчас лимит можно увеличить на постоянной основе только через отделение банка.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:19
tarasum, дякуємо за інтерес. Банк розглядає можливість розширення мережі. Слідкуйте за нашими новинами на сайті
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:47
sens дякуємо за інтерес! Інтернет-банк наразі доступний в браузері
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:58
J дякуємо за коментар. Ощадна картка з'явилася в продуктовому ряді банку на початку жовтня поточного року. Можливо, вам телефонували раніше? Якщо ж ні - перепрошуємо за дезінформацію. Ознайомитися з умовами Ощадної картки та оформити онлайн-заявку можна тут
Гарного дня!
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:03
clientage дякуємо за відгук. Логіка картки проста: чим більлше коштів залишаєте на рахунку, - тим більший відсотковий дохід отримуєте
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:06
wig навіщо ж 17%? Ми і з 16% річних тримаємося в лідерах по дохідності
Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:49
Логика еще проще: банк не платит клиенту %% за новые гроши до конца текущего месяца, еще и наказывает за снятие старых
Т.е. по сути дела, ваша Депозитка это -- обычный депо на 1мес БЕЗ пополнения, но с досрочкой
... делайте хоть что-нибудь!
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