|
|
|
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:00
Квесторе_поверніться Добрий день. Дякуємо за проявлений інтерес. Зміни кредитного портфеля Sky Bank пов’язані з початком активного кредитування бізнесу. З приводу резервів – банк набув права власності на заставне майно (в якості погашення проблемного кредиту клієнта банку) та, відповідно, розформував частину резервів. Як ви відзначили, ми також оптимізували адміністративні витрати. В цілому, фінансова звітність Sky Bank відображає нашу стратегію бути максимально клієнтоорієнтованими, як для фізичних осіб, так і для бізнесу.
-
pr_skybank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 10.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111
, Bobb
, Surz
, t-step
, Teo
, unlock
, varlo
, vitaliy1111
, wolt450
, Фантом
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14305
|2676985
|
|
|63921
|7968972
|
П'ят 16 лис, 2018 14:55
Annet_
|
|5602
|1350794
|
|