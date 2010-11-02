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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:00
Квесторе_поверніться Добрий день. Дякуємо за проявлений інтерес. Зміни кредитного портфеля Sky Bank пов’язані з початком активного кредитування бізнесу. З приводу резервів – банк набув права власності на заставне майно (в якості погашення проблемного кредиту клієнта банку) та, відповідно, розформував частину резервів. Як ви відзначили, ми також оптимізували адміністративні витрати. В цілому, фінансова звітність Sky Bank відображає нашу стратегію бути максимально клієнтоорієнтованими, як для фізичних осіб, так і для бізнесу.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:34
І Вам всього доброго. А який мій пост Ви коментуєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:45
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Хотів зарегатись в інетбанку - 'невідома помилка'. Кажуть він ще тестовий, коли буде - хз, скоро
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:52
pr_skybank Ув.представитель банка! А как посмотреть на тарифы сберегательной карты?
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