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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 4 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:00

Квесторе_поверніться Добрий день. Дякуємо за проявлений інтерес. Зміни кредитного портфеля Sky Bank пов’язані з початком активного кредитування бізнесу. З приводу резервів – банк набув права власності на заставне майно (в якості погашення проблемного кредиту клієнта банку) та, відповідно, розформував частину резервів. Як ви відзначили, ми також оптимізували адміністративні витрати. В цілому, фінансова звітність Sky Bank відображає нашу стратегію бути максимально клієнтоорієнтованими, як для фізичних осіб, так і для бізнесу.
pr_skybank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:34

  pr_skybank написав:Квесторе_поверніться Добрий день. Дякуємо за проявлений інтерес. Зміни кредитного портфеля Sky Bank пов’язані з початком активного кредитування бізнесу. З приводу резервів – банк набув права власності на заставне майно (в якості погашення проблемного кредиту клієнта банку) та, відповідно, розформував частину резервів. Як ви відзначили, ми також оптимізували адміністративні витрати. В цілому, фінансова звітність Sky Bank відображає нашу стратегію бути максимально клієнтоорієнтованими, як для фізичних осіб, так і для бізнесу.

І Вам всього доброго. А який мій пост Ви коментуєте?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:45

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Хотів зарегатись в інетбанку - 'невідома помилка'. Кажуть він ще тестовий, коли буде - хз, скоро ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:52

pr_skybank Ув.представитель банка! А как посмотреть на тарифы сберегательной карты?
bub-har
 
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bub-har https://www.sky.bank/public/uploads/documents/Тарифний%20пакет%20Ощадна%20картка.pdf
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:44

Скай до сих пор не выплатил %% по Депозитке за ноябрь
Они шо реально собираются их через 3 банк. дня начислить, и по состоянию вклада на 30 ноября шоли? Ну смешные однако. 5 дн. гроши за просто так, да за 100К это 176,44грн -- абонка у немчуры с немчурным сервисом :lol: :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:48

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  clientage написав:Скай до сих пор не выплатил %% по Депозитке за ноябрь

А по депо були вже зранку, як обіцяли...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:53

  chipmunk написав:
  clientage написав:Скай до сих пор не выплатил %% по Депозитке за ноябрь

А по депо були вже зранку, як обіцяли...

думаете я пролетел с пополняхой? Лана, понаблюдаю еще :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 07:41

  clientage написав:
  chipmunk написав:
  clientage написав:Скай до сих пор не выплатил %% по Депозитке за ноябрь

А по депо були вже зранку, як обіцяли...

думаете я пролетел с пополняхой? Лана, понаблюдаю еще :)

А в и-банке не видно? Или его тут проблема завести? Если кому удалось, скажите, что для этого надо, плиз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 07:43

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Телефон і номер карти, регитись онлайн. Іноді глючить, кажуть так нада, бо ще тестять
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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clientage

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