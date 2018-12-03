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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 4 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:16

  chipmunk написав:Телефон і номер карти, регитись онлайн. Іноді глючить, кажуть так нада, бо ще тестять

Безкоштовно? Чи треба для цього від 1 до 3 грн мати на карті як в Укркапі?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:43

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Безкоштовно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлень: 8023
З нами з: 15.04.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 481 раз.
 
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