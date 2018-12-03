Безкоштовно? Чи треба для цього від 1 до 3 грн мати на карті як в Укркапі?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 08:16
Безкоштовно? Чи треба для цього від 1 до 3 грн мати на карті як в Укркапі?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:43
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Безкоштовно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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