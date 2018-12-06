Безкоштовно? Чи треба для цього від 1 до 3 грн мати на карті як в Укркапі?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 08:16
Безкоштовно? Чи треба для цього від 1 до 3 грн мати на карті як в Укркапі?
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:43
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Безкоштовно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:24
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:45
J поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:50
Дякуємо за звернення. З тарифами можна ознайомитися на сайті банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:54
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
pr_skybank, плиииз, цитируйте пост или хотя бы ключевую фразу на которую вы отвечаете
например:
поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку
или
поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку
При цитировании поста можно легко, по якорькам, просмотреть хистори, особенно когда между вопросом и ответом проходит пару дней
ПС. Шобы шото процитировать достаточно даблкликнуть на этом и щелкнуть по пимпочке цитата
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:58
Добрий день. Повідомте, будь ласка, деталі (№ картки, ПІБ власника) співробітнику контакт-центру банку (0 800 503 444) / особистому менеджеру / в особистих повідомленнях форуму. Обіцяємо надати обгрунтовану відповідь.
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:00
Дякуємо за пораду. Надалі так і будемо вести діалог.
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:01
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Она уже в курсе дела, мой мальчик был на днях у вас в гостях, а ваш бух. прогуливает работу, ждемс от неё ответа 2й день
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:04
Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут
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