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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 4 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:16

  chipmunk написав:Телефон і номер карти, регитись онлайн. Іноді глючить, кажуть так нада, бо ще тестять

Безкоштовно? Чи треба для цього від 1 до 3 грн мати на карті як в Укркапі?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:43

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Безкоштовно
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:24

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:45

J поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку https://www.sky.bank/ua
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:50

  bub-har написав:pr_skybank Ув.представитель банка! А как посмотреть на тарифы сберегательной карты?

Дякуємо за звернення. З тарифами можна ознайомитися на сайті банку https://www.sky.bank/ua/pack-card
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:54

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

pr_skybank, плиииз, цитируйте пост или хотя бы ключевую фразу на которую вы отвечаете
например:
  J написав:в ИБ дистанционно депозит оформить можно?

поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку https://www.sky.bank/ua

или

  J написав:...можно?

поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку https://www.sky.bank/ua

При цитировании поста можно легко, по якорькам, просмотреть хистори, особенно когда между вопросом и ответом проходит пару дней :)

ПС. Шобы шото процитировать достаточно даблкликнуть на этом и щелкнуть по пимпочке цитата :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:58

  clientage написав:Скай до сих пор не выплатил %% по Депозитке за ноябрь
Они шо реально собираются их через 3 банк. дня начислить, и по состоянию вклада на 30 ноября шоли? Ну смешные однако. 5 дн. гроши за просто так, да за 100К это 176,44грн -- абонка у немчуры с немчурным сервисом :lol: :evil:

Добрий день. Повідомте, будь ласка, деталі (№ картки, ПІБ власника) співробітнику контакт-центру банку (0 800 503 444) / особистому менеджеру / в особистих повідомленнях форуму. Обіцяємо надати обгрунтовану відповідь.
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:00

  clientage написав:pr_skybank, плиииз, цитируйте пост или хотя бы ключевую фразу на которую вы отвечаете
например:
  J написав:в ИБ дистанционно депозит оформить можно?

поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку https://www.sky.bank/ua

или

  J написав:...можно?

поки ні, але ми працюємо над цим. будемо оперативно повідомляти про новий функціонал на сайті банку https://www.sky.bank/ua

При цитировании поста можно легко, по якорькам, просмотреть хистори, особенно когда между вопросом и ответом проходит пару дней :)

ПС. Шобы шото процитировать достаточно даблкликнуть на этом и щелкнуть по пимпочке цитата :wink:


Дякуємо за пораду. Надалі так і будемо вести діалог.
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:01

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  pr_skybank написав:особистому менеджеру

Она уже в курсе дела, мой мальчик был на днях у вас в гостях, а ваш бух. прогуливает работу, ждемс от неё ответа 2й день :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:04

  Alex_ki написав:Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?

Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут https://www.sky.bank/ua/deposit-cli або за тел. контакт-центру 0 800 503 444.
pr_skybank
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