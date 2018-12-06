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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 4 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

pr_skybank написав:
  Alex_ki написав:Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?

Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут https://www.sky.bank/ua/deposit-cli або за тел. контакт-центру 0 800 503 444.
Вопрос скорее в ограничении сверху
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Alex_ki
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