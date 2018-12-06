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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19
pr_skybank написав: Alex_ki написав:
Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?
Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут https://www.sky.bank/ua/deposit-cli
або за тел. контакт-центру 0 800 503 444.
Вопрос скорее в ограничении сверху
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Alex_ki
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