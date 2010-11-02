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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19
pr_skybank написав: Alex_ki написав:
Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?
Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут https://www.sky.bank/ua/deposit-cli
або за тел. контакт-центру 0 800 503 444.
Вопрос скорее в ограничении сверху
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Alex_ki
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Додано: Вів 11 гру, 2018 11:35
Когда уже депо онлайн можно будет? К концу года будет очень кстати.
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kreuz
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Додано: Вів 11 гру, 2018 11:45
Даже оффлайн-депо в ИБ не отображается
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:57
clientage
% по карте нашлись?
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J
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:59
J написав:clientage
% по карте нашлись?
Да, нас просто потеряли с нашим выпендрёжнвм безналом )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
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