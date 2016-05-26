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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:45
Annet_ написав:
или временный глюк...
постоянный
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:34
kreuz написав:
Когда уже депо онлайн можно будет? К концу года будет очень кстати.
До кінця поточного року, на жаль, не встигаємо реалізувати. Оперативно повідомляємо про всі оновлення на нашому сайті https://www.sky.bank/
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pr_skybank
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:47
Alex_ki написав: pr_skybank написав: Alex_ki написав:
Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?
Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут https://www.sky.bank/ua/deposit-cli
або за тел. контакт-центру 0 800 503 444.
Вопрос скорее в ограничении сверху
Максимальна сума поповнення необмежена.
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pr_skybank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 18
- З нами з: 10.10.18
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- Подякували: 2 раз.
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