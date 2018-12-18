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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:45

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  Annet_ написав:или временный глюк...

постоянный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:34

  kreuz написав:Когда уже депо онлайн можно будет? К концу года будет очень кстати.

До кінця поточного року, на жаль, не встигаємо реалізувати. Оперативно повідомляємо про всі оновлення на нашому сайті https://www.sky.bank/
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:47

  Alex_ki написав:
pr_skybank написав:
  Alex_ki написав:Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?

Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут https://www.sky.bank/ua/deposit-cli або за тел. контакт-центру 0 800 503 444.
Вопрос скорее в ограничении сверху

Максимальна сума поповнення необмежена.
pr_skybank
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Представник банку
 
Повідомлень: 18
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