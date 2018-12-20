Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14

Ко Дню святого Николая Sky Bank проводит акцию «Теплые подарки» и еженедельно разыгрывает среди новых вкладчиков качественные стильные пледы. Чтобы стать участником акции, достаточно в период с 19.12.2018 г. до 31.01.2019 г. разместить срочный гривневый депозит в Sky Bank на сумму от 30 тысяч гривен и сроком от 3 месяцев.

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