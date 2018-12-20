постоянный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:45
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:34
До кінця поточного року, на жаль, не встигаємо реалізувати. Оперативно повідомляємо про всі оновлення на нашому сайті
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:47
Максимальна сума поповнення необмежена.
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14
Ко Дню святого Николая Sky Bank проводит акцию «Теплые подарки» и еженедельно разыгрывает среди новых вкладчиков качественные стильные пледы. Чтобы стать участником акции, достаточно в период с 19.12.2018 г. до 31.01.2019 г. разместить срочный гривневый депозит в Sky Bank на сумму от 30 тысяч гривен и сроком от 3 месяцев.
Практикующий вкладчик.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:54
Здравствуйте. Извините за временные неудобства. В виду того, что Интернет-банкинг для физических лиц находится на стадии доработки, на этапе регистрации, действительно, могут возникать проблемы. Достаточно перезагрузить страницу. Спасибо.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:09
pr_skybank
когда будут отделения по хотя бы областным центрам???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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