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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.5 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:45

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  Annet_ написав:или временный глюк...

постоянный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:34

  kreuz написав:Когда уже депо онлайн можно будет? К концу года будет очень кстати.

До кінця поточного року, на жаль, не встигаємо реалізувати. Оперативно повідомляємо про всі оновлення на нашому сайті https://www.sky.bank/
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:47

  Alex_ki написав:
pr_skybank написав:
  Alex_ki написав:Правильно я понимаю, что по "срочному растущему" нет ограничений по сумме и сроку пополнения?

Мінімальна сума поповнення складає 1 тис. грн. Деталі тут https://www.sky.bank/ua/deposit-cli або за тел. контакт-центру 0 800 503 444.
Вопрос скорее в ограничении сверху

Максимальна сума поповнення необмежена.
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14

Ко Дню святого Николая Sky Bank проводит акцию «Теплые подарки» и еженедельно разыгрывает среди новых вкладчиков качественные стильные пледы. Чтобы стать участником акции, достаточно в период с 19.12.2018 г. до 31.01.2019 г. разместить срочный гривневый депозит в Sky Bank на сумму от 30 тысяч гривен и сроком от 3 месяцев.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:54

  Annet_ написав:clientage
Спасибо, уже получилось, стоило только тут написать :?
Мистика какая-то или временный глюк...

Здравствуйте. Извините за временные неудобства. В виду того, что Интернет-банкинг для физических лиц находится на стадии доработки, на этапе регистрации, действительно, могут возникать проблемы. Достаточно перезагрузить страницу. Спасибо.
pr_skybank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:09

pr_skybank
когда будут отделения по хотя бы областным центрам???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:13

  VLADPn написав:pr_skybank
когда будут отделения по хотя бы областным центрам???

Дякуємо за інтерес. Наразі працюємо над тим, аби зробити послуги банку доступними в різних куточках країни. Дізнавайтеся про останні новини на нашому сайті https://www.sky.bank/ua/news
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:26

pr_skybank,
Почему в единственном киевским отделении (на ул.Олеся Гончара) нет никакой телефонной связи для клиентов банка?
Чтобы узнать, готова ли моя карта под депозит, пришлось звонить в Харьков.
Но в Харькове, разумеется, не могли точно сказать, поступила ли карта в киевское отделение. Поэтому они дали мне номер личного мобильного телефона менеджера, который работает в отделении на Гончара.
Позвонила - никто не отвечает.
Минут через 15 звонит мне мужчина, говорит: "Вы мне звонили, я Вас слушаю"
Стала объяснять ему про карточку, Харьков и Олеся Гончара. Он мне ответил, что уже несколько месяцев, как он уволился из Ская.

В конце концов Харьков как-то выяснил, что моя карта уже ждет меня на Олеся Гончара.
Но к чему такие сложности? Неужели так трудно выделить один телефонный номер для клиентов конкретного отделения.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:36

  lubopytnaya написав:pr_skybank,
Почему в единственном киевским отделении (на ул.Олеся Гончара) нет никакой телефонной связи для клиентов банка?
Чтобы узнать, готова ли моя карта под депозит, пришлось звонить в Харьков.
Но в Харькове, разумеется, не могли точно сказать, поступила ли карта в киевское отделение. Поэтому они дали мне номер личного мобильного телефона менеджера, который работает в отделении на Гончара.
Позвонила - никто не отвечает.
Минут через 15 звонит мне мужчина, говорит: "Вы мне звонили, я Вас слушаю"
Стала объяснять ему про карточку, Харьков и Олеся Гончара. Он мне ответил, что уже несколько месяцев, как он уволился из Ская.

В конце концов Харьков как-то выяснил, что моя карта уже ждет меня на Олеся Гончара.
Но к чему такие сложности? Неужели так трудно выделить один телефонный номер для клиентов конкретного отделения.

Этот телефон не годится?
Киевское отделение №1
г. Киев ул. Олеся Гончара 76/2 ТЕЛЕФОН :+380674023157
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:08

  vollena71 написав:Этот телефон не годится?
Киевское отделение №1
г. Киев ул. Олеся Гончара 76/2 ТЕЛЕФОН :+380674023157

А в каком разделе сайта он указан?
Я смотрела в разделе "Контакты"
Ну и Харьков, видимо, не знал этого телефона, раз дал мне личный телефон бывшего сотрудника.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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