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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 15:45
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:34
До кінця поточного року, на жаль, не встигаємо реалізувати. Оперативно повідомляємо про всі оновлення на нашому сайті
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:47
Максимальна сума поповнення необмежена.
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14
Ко Дню святого Николая Sky Bank проводит акцию «Теплые подарки» и еженедельно разыгрывает среди новых вкладчиков качественные стильные пледы. Чтобы стать участником акции, достаточно в период с 19.12.2018 г. до 31.01.2019 г. разместить срочный гривневый депозит в Sky Bank на сумму от 30 тысяч гривен и сроком от 3 месяцев.
Практикующий вкладчик.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:54
Здравствуйте. Извините за временные неудобства. В виду того, что Интернет-банкинг для физических лиц находится на стадии доработки, на этапе регистрации, действительно, могут возникать проблемы. Достаточно перезагрузить страницу. Спасибо.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:09
pr_skybank
когда будут отделения по хотя бы областным центрам???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:13
Дякуємо за інтерес. Наразі працюємо над тим, аби зробити послуги банку доступними в різних куточках країни. Дізнавайтеся про останні новини на нашому сайті
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:26
pr_skybank,
Почему в единственном киевским отделении (на ул.Олеся Гончара) нет никакой телефонной связи для клиентов банка?
Чтобы узнать, готова ли моя карта под депозит, пришлось звонить в Харьков.
Но в Харькове, разумеется, не могли точно сказать, поступила ли карта в киевское отделение. Поэтому они дали мне номер личного мобильного телефона менеджера, который работает в отделении на Гончара.
Позвонила - никто не отвечает.
Минут через 15 звонит мне мужчина, говорит: "Вы мне звонили, я Вас слушаю"
Стала объяснять ему про карточку, Харьков и Олеся Гончара. Он мне ответил, что уже несколько месяцев, как он уволился из Ская.
В конце концов Харьков как-то выяснил, что моя карта уже ждет меня на Олеся Гончара.
Но к чему такие сложности? Неужели так трудно выделить один телефонный номер для клиентов конкретного отделения.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:36
Этот телефон не годится?
Киевское отделение №1
г. Киев ул. Олеся Гончара 76/2 ТЕЛЕФОН :+380674023157
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:08
А в каком разделе сайта он указан?
Я смотрела в разделе "Контакты"
Ну и Харьков, видимо, не знал этого телефона, раз дал мне личный телефон бывшего сотрудника.
Жадность и Отвага!
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