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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.5 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15

  lubopytnaya написав:
  vollena71 написав:Этот телефон не годится?
Киевское отделение №1
г. Киев ул. Олеся Гончара 76/2 ТЕЛЕФОН :+380674023157

А в каком разделе сайта он указан?
Я смотрела в разделе "Контакты"
Ну и Харьков, видимо, не знал этого телефона, раз дал мне личный телефон бывшего сотрудника.

Отделения и банкоматы отобразить списком
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vollena71
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