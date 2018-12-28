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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15
Отделения и банкоматы
lubopytnaya написав: vollena71 написав:
Этот телефон не годится?
Киевское отделение №1
г. Киев ул. Олеся Гончара 76/2 ТЕЛЕФОН :+380674023157
А в каком разделе сайта он указан?
Я смотрела в разделе "Контакты"
Ну и Харьков, видимо, не знал этого телефона, раз дал мне личный телефон бывшего сотрудника.
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vollena71
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