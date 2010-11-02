Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15
lubopytnaya написав: vollena71 написав:
Этот телефон не годится?
Киевское отделение №1
г. Киев ул. Олеся Гончара 76/2 ТЕЛЕФОН :+380674023157
А в каком разделе сайта он указан?
Я смотрела в разделе "Контакты"
Ну и Харьков, видимо, не знал этого телефона, раз дал мне личный телефон бывшего сотрудника.
Отделения и банкоматы
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vollena71
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:33
pr_skybank
, а де гроші?
ИБ не фурычит:
Рахунки
Виникла невідома помилка на стороні Банку
Седня ж %% д.б. уже по вкладам!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:34
clientage написав: pr_skybank
, а де гроші?
ИБ не фурычит:
Рахунки
Виникла невідома помилка на стороні Банку
Седня ж %% д.б. уже по вкладам!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:35
clientage написав:
Седня ж %% д.б. уже по вкладам!
Відключили і вписують руцями?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:37
По реХламенту шото там накрутчено типа:
на последний раб. дн. мес. +3дня = 29 +3 = 32го, а его нема в декабре, наверное решили поискать в январе этот день
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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