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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15

  lubopytnaya написав:
  vollena71 написав:Этот телефон не годится?
Киевское отделение №1
г. Киев ул. Олеся Гончара 76/2 ТЕЛЕФОН :+380674023157

А в каком разделе сайта он указан?
Я смотрела в разделе "Контакты"
Ну и Харьков, видимо, не знал этого телефона, раз дал мне личный телефон бывшего сотрудника.

Отделения и банкоматы отобразить списком
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:33

pr_skybank, а де гроші?

ИБ не фурычит:
Рахунки
Виникла невідома помилка на стороні Банку

Седня ж %% д.б. уже по вкладам!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:34

  clientage написав:pr_skybank, а де гроші?

ИБ не фурычит:
Рахунки
Виникла невідома помилка на стороні Банку

Седня ж %% д.б. уже по вкладам!

16% по карті Бабай коли платить?
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:35

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  clientage написав:Седня ж %% д.б. уже по вкладам!

Відключили і вписують руцями?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:37

По реХламенту шото там накрутчено типа:
на последний раб. дн. мес. +3дня = 29 +3 = 32го, а его нема в декабре, наверное решили поискать в январе этот день :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:14

  clientage написав:
  J написав:clientage
% по карте нашлись?

Да, нас просто потеряли с нашим выпендрёжнвм безналом )

Я свои % за ноябрь аж в январе выпросил, после того, как не нашёл их в ИБ. Так що пильнуйте, пані та панове, бо під лежачий камінь самі знаєте що...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:52

  kreuz написав:
  clientage написав:
  J написав:clientage
% по карте нашлись?

Да, нас просто потеряли с нашим выпендрёжнвм безналом )

Я свои % за ноябрь аж в январе выпросил, после того, как не нашёл их в ИБ. Так що пильнуйте, пані та панове, бо під лежачий камінь самі знаєте що...
евронет карты скай не обслуживает,например.неудобно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:13

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:pr_skybank, а де гроші?

ИБ не фурычит:
Рахунки
Виникла невідома помилка на стороні Банку

Седня ж %% д.б. уже по вкладам!

16% по карті Бабай коли платить?

Останній день місяця... 31 грудня о 12-00.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:05

lubopytnaya
Внесли изменения в контакты банка, чтобы клиенты могли оперативно связаться с отделением в г. Киеве: https://www.sky.bank/ru/otdel-bankom
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:06

sens

Что такое евронет карты, уточните пожалуйста, что вы имеете в виду.
Aquarius
 
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