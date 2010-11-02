Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Что такое евронет карты, уточните пожалуйста, что вы имеете в виду.
ВАші карти в мережі банкоматів Євронет не обслуговуються...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Aquarius, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
lubopytnaya написав:pr_skybank, Почему в единственном киевским отделении (на ул.Олеся Гончара) нет никакой телефонной связи для клиентов банка? Чтобы узнать, готова ли моя карта под депозит, пришлось звонить в Харьков. Но в Харькове, разумеется, не могли точно сказать, поступила ли карта в киевское отделение. Поэтому они дали мне номер личного мобильного телефона менеджера, который работает в отделении на Гончара. Позвонила - никто не отвечает. Минут через 15 звонит мне мужчина, говорит: "Вы мне звонили, я Вас слушаю" Стала объяснять ему про карточку, Харьков и Олеся Гончара. Он мне ответил, что уже несколько месяцев, как он уволился из Ская.
В конце концов Харьков как-то выяснил, что моя карта уже ждет меня на Олеся Гончара. Но к чему такие сложности? Неужели так трудно выделить один телефонный номер для клиентов конкретного отделения.
Добрый день. Извините за неудобства. С сотрудниками банка проведена разьяснительная работа. Контакты отделения актуализированы https://www.sky.bank/ru/otdel-bankom Спасибо, что помогаете нам стать лучше!