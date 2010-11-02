Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

lubopytnaya написав:

Почему в единственном киевским отделении (на ул.Олеся Гончара) нет никакой телефонной связи для клиентов банка?Чтобы узнать, готова ли моя карта под депозит, пришлось звонить в Харьков.Но в Харькове, разумеется, не могли точно сказать, поступила ли карта в киевское отделение. Поэтому они дали мне номер личного мобильного телефона менеджера, который работает в отделении на Гончара.Позвонила - никто не отвечает.Минут через 15 звонит мне мужчина, говорит: "Вы мне звонили, я Вас слушаю"Стала объяснять ему про карточку, Харьков и Олеся Гончара. Он мне ответил, что уже несколько месяцев, как он уволился из Ская.В конце концов Харьков как-то выяснил, что моя карта уже ждет меня на Олеся Гончара.Но к чему такие сложности? Неужели так трудно выделить один телефонный номер для клиентов конкретного отделения.