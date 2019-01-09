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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:16

  Aquarius написав:lubopytnaya
Внесли изменения в контакты банка, чтобы клиенты могли оперативно связаться с отделением в г. Киеве: https://www.sky.bank/ru/otdel-bankom

Вот если тапнуть на карте Киева на птычку, то отображается адрес ГО в Харькове :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:12

  clientage написав:
  Aquarius написав:lubopytnaya
Внесли изменения в контакты банка, чтобы клиенты могли оперативно связаться с отделением в г. Киеве: https://www.sky.bank/ru/otdel-bankom

Вот если тапнуть на карте Киева на птычку, то отображается адрес ГО в Харькове :wink:

спасибо большое за бдительность, исправили!
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:22

  Aquarius написав:sens

Что такое евронет карты, уточните пожалуйста, что вы имеете в виду.

ВАші карти в мережі банкоматів Євронет не обслуговуються...мабуть.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:23

Aquarius, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Aquarius написав:sens

Что такое евронет карты, уточните пожалуйста, что вы имеете в виду.

ВАші карти в мережі банкоматів Євронет не обслуговуються...мабуть.


сама лично снимала кэш с карты sky bank в банкомате Евронет, все ок :)
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Aquarius написав:sens

Что такое евронет карты, уточните пожалуйста, что вы имеете в виду.

ВАші карти в мережі банкоматів Євронет не обслуговуються...мабуть.

По карте к депозиту кажисть 4 шаровых снятия в любом АТМ в мес.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:54

  lubopytnaya написав:pr_skybank,
Почему в единственном киевским отделении (на ул.Олеся Гончара) нет никакой телефонной связи для клиентов банка?
Чтобы узнать, готова ли моя карта под депозит, пришлось звонить в Харьков.
Но в Харькове, разумеется, не могли точно сказать, поступила ли карта в киевское отделение. Поэтому они дали мне номер личного мобильного телефона менеджера, который работает в отделении на Гончара.
Позвонила - никто не отвечает.
Минут через 15 звонит мне мужчина, говорит: "Вы мне звонили, я Вас слушаю"
Стала объяснять ему про карточку, Харьков и Олеся Гончара. Он мне ответил, что уже несколько месяцев, как он уволился из Ская.

В конце концов Харьков как-то выяснил, что моя карта уже ждет меня на Олеся Гончара.
Но к чему такие сложности? Неужели так трудно выделить один телефонный номер для клиентов конкретного отделения.


Добрый день. Извините за неудобства. С сотрудниками банка проведена разьяснительная работа. Контакты отделения актуализированы https://www.sky.bank/ru/otdel-bankom Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:14

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  Aquarius написав:сама лично снимала кэш с карты sky bank в банкомате Евронет
на экране , при положительном остатке выдало на синем фоне , что карты не обслуживает и все .
Карта к депозиту , обычная классик виза с чипом
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:49

Сайт не работает?
Девственно белый экран...
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